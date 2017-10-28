Максим Галкин предложил назвать аэропорт в Перми «Долгостроем»

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Пермь, 28 октября. Юморист Максим Галкин во время своего выступления в Перми 26 октября предложил назвать аэропорт города «Долгострой».

Максим Галкин на своем выступлении спросил у жителей города о строительстве аэропорта. Как сообщает «59.ru», горожане в шутку сообщили, что аэропорт долго строят, а названия у него до сих пор нет. Юморист предложил свой вариант названия аэропорта, он разыграл, пародирую манеру другого юмориста Владимира Винокура, диалог двух людей, которые обсуждали название нового аэропорта в Перми.

Напомним, что 1 декабря — ко дню Пермского края — будет объявлено название пермского аэропорта. Сообщается, что жители могут не только проголосовать за названием, которое понравилось, но и предложить свой вариант.