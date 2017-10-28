Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Названы 10 самых популярных кроссоверов в России
Общество
Железнодорожный мост через Каму будет построен к 2025 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Железнодорожный мост через Каму будет построен к 2025 году

    17:10  28 Октября 2017
    46

    Железнодорожный мост через Каму будет построен к 2025 году

    Пермь, 28 октября. Строительство железнодорожного моста через реку Кама должно быть завершено к 2025 году. На данный момент проектировщики приступают к изучению геологических особенностей территории, чтобы в дальнейшем выбрать наилучший вариант для места размещения створа моста.

    Сообщается, что планируется увеличить объем перевозок, поэтому идет реконструкция железнодорожного сообщения с севера Пермского края — Березниковско-Соликамским узлом.

    «Планируется строительство железнодорожного обхода с мостовым переходом реки Камы. Одновременно мы прорабатываем вопрос строительства автомобильного моста (параллельного или сдвоенного), совмещенного с железнодорожным», — цитирует «Business Class» первого заместителя председателя правительства — министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина.

    Напомним, что идея создания совмещенного моста была озвучена во время визита в Пермь главы «РЖД» Олега Белозерова.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #железная дорога #ржд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        Госдума поддержала увеличение пенсий российским пенсионерам до 15,5 тысяч рублей

        16:38   28 Октября 2017
        461
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        685
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        299
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        1404