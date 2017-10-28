Железнодорожный мост через Каму будет построен к 2025 году

В Избранное

Пермь, 28 октября. Строительство железнодорожного моста через реку Кама должно быть завершено к 2025 году. На данный момент проектировщики приступают к изучению геологических особенностей территории, чтобы в дальнейшем выбрать наилучший вариант для места размещения створа моста.

Сообщается, что планируется увеличить объем перевозок, поэтому идет реконструкция железнодорожного сообщения с севера Пермского края — Березниковско-Соликамским узлом.

«Планируется строительство железнодорожного обхода с мостовым переходом реки Камы. Одновременно мы прорабатываем вопрос строительства автомобильного моста (параллельного или сдвоенного), совмещенного с железнодорожным», — цитирует «Business Class» первого заместителя председателя правительства — министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина.

Напомним, что идея создания совмещенного моста была озвучена во время визита в Пермь главы «РЖД» Олега Белозерова.