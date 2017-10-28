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Маршрутка съехала в кювет в Перми, есть пострадавшие
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    Маршрутка съехала в кювет в Перми, есть пострадавшие

    16:44  28 Октября 2017
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    Маршрутка съехала в кювет в Перми, есть пострадавшие

    Уфа, 28 октября. В Перми произошел дорожный инцидент — маршрутный автобус недалеко от остановки общественного транспорта наехал на препятствие и съехал в кювет, сообщили в региональном МВД.

    Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем на улице Дорога дружбы в Перми. По данным регионального МВД, транспортное средство столкнулось с препятствием, после чего съехало в кювет. В ДТП есть пострадавшие, отметил спикер РИА Новости. Количество получивших травмы и их состояние уточняются. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #пермь
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