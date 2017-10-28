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Пермская актриса Катерина Шпица снялась в клипе «Хора Турецкого»
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    Пермская актриса Катерина Шпица снялась в клипе «Хора Турецкого»

    15:13  28 Октября 2017
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    Пермская актриса Катерина Шпица снялась в клипе «Хора Турецкого»

    Пермь, 28 октября. Пермская актриса Катерина Шпица снялась в клипе на песню «Знаешь ты» группы «Хор Турецкого».

    Катерина шпица поделилась этой информацией на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Девушка отметила, что ее первый опыт участия в видеоклипе.

    «Я только что случайно узнала, что вышла в свет наша совместная работа с Хором Турецкого. Мой первый опыт участия в видеоклип», — поделилась актриса Катерина Шпица.

    Напомним, что пермская актриса снялась в таких кинолентах как «Экипаж» режиссера Николая Лебедева, «Елки-5» режиссера Тимур Бекмамбетов, «Метро» режиссера Антона Мегердичева и других.

    «Хор Турецкого» — российский музыкальный коллектив, который был основан еще в 1989 году.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #катерина шпица #хор турецкого
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