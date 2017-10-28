Житель Прикамья заплатит штраф за оскорбление женщины в соцсети

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Пермь, 28 октября. Житель поселка Павловский Пермского края был признан виновным в оскорблении женщины в социальной сети и привлечен к штрафу в размере одной тысячи рублей.

Прокуратура Очерского района Пермского края провела проверку по обращению женщины, которую оскорбили в социальной сети. Мужчина в личной переписке в соцсети «ВКонтакте» написал в унизительной и циничной форме выражения, которые унижали честь и достоинство заявительницы.

Мужчина использовал вымышленные персональные данные, однако прокуратура установила принадлежность аккаунта в социальной сети именно этому человеку. Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.