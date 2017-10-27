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Общество
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Бездомный мужчина с ножом накинулся на людей на остановке в Перми
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    Бездомный мужчина с ножом накинулся на людей на остановке в Перми

    16:17  27 Октября 2017
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    Бездомный мужчина с ножом накинулся на людей на остановке в Перми

    Пермь, 27 октября. Бездомный мужчина напал с ножом на двух жителей Перми, пострадавшие госпитализированы, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

    Сотрудники охраны правопорядка установили, что инцидент произошел на остановке «Улица Победы» на улице Ласьвинской. По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, ранее судимый за тяжкое преступление 60-летний мужчина без постоянного места жительства напал с ножом на мужчину и женщину. 33-летний житель города и 28-летняя горожанка были доставлены в медицинское учреждение с ножевыми ранениями.

    В настоящее время в отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело, следствие ведет проверку и собирает доказательства совершения преступления.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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