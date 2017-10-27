Пермячка за рулем иномарки спровоцировала тройное ДТП, есть пострадавшие

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Пермь, 27 октября. Массовое дорожно-транспортное происшествии случилось в Перми вчера утром, есть пострадавшие.

Автомобильная авария случилась в четверг, 26 октября, в 07.38 утра на улице 25 Октября. Легковой автомобиль марки Toyota под управлением 48-летней женщины, которая проигнорировала дорожный знак «Уступи дорогу», расположенный в районе дома №21 по улице Революции, спровоцировал массовое ДТП. Иномарка столкнулась с автомобилями Mitsubishi и Hyundai.

Женщина, находившаяся за рулем Toyota, и пассажирка Hyundai пострадали, им назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту тройного ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии.