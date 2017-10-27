Вылетевший в Москву пассажирский лайнер экстренно приземлился в Перми

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Пермь, 27 октября. Самолёт, вылетевший из Перми вечером 26 октября, сделал несколько кругов над городом и вернулся в аэропорт «Большое Савино», предположительно, из-за проблем с герметизацией салона.

Инцидент произошел сегодня ночью, лайнер компании «Аэрофлот» SU-1393, следовавший по маршруту «Пермь — Москва», экстренно приземлился в аэропорт «Большое Савино». Очевидцы в социальных сетях сообщают, что самолет сделал около семи кругов над городом. Сотрудник пресс-службы аэропорта Юлия Отраднова отмечает, что с пассажирами все в порядке, с ними работает представить компании «Аэрофлот».

Одной из причин экстренного приземления самолета мог стать сбой датчика герметизации салона, сообщают очевидцы в социальных сетях. В настоящее время нет официальной информации от компании перевозчика.