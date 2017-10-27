Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина
Общество
Вылетевший в Москву пассажирский лайнер экстренно приземлился в Перми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вылетевший в Москву пассажирский лайнер экстренно приземлился в Перми

    11:31  27 Октября 2017
    52

    Вылетевший в Москву пассажирский лайнер экстренно приземлился в Перми

    Пермь, 27 октября. Самолёт, вылетевший из Перми вечером 26 октября, сделал несколько кругов над городом и вернулся в аэропорт «Большое Савино», предположительно, из-за проблем с герметизацией салона.

    Инцидент произошел сегодня ночью, лайнер компании «Аэрофлот» SU-1393, следовавший по маршруту «Пермь — Москва», экстренно приземлился в аэропорт «Большое Савино». Очевидцы в социальных сетях сообщают, что самолет сделал около семи кругов над городом. Сотрудник пресс-службы аэропорта Юлия Отраднова отмечает, что с пассажирами все в порядке, с ними работает представить компании «Аэрофлот».

    Одной из причин экстренного приземления самолета мог стать сбой датчика герметизации салона, сообщают очевидцы в социальных сетях. В настоящее время нет официальной информации от компании перевозчика.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самолет #пермь #аэрофлот #аэропорт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        12:48   27 Октября 2017
        39
        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        11:42   27 Октября 2017
        687
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        2640
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        1269