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Юная модель из Перми впала в кому после показа в Шанхае
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    Юная модель из Перми впала в кому после показа в Шанхае

    20:03  26 Октября 2017
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    Юная модель из Перми впала в кому после показа в Шанхае

    Пермь, 26 октября. Молодая пермячка, участвовавшая в модельном показе в Шанхае, впала в кому.

    По информации URA.RU со ссылкой на слова директора пермского модельного агентства «Great model» Эльвиры Зайцевой, осенью 2017 года 14-летняя девочка уехала на три месяца в Шанхай. В среду, 25 октября, во время показа у нее поднялась температура. Девочку незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент она находится в коме, ее жизнь поддерживают аппараты искусственного жизнеобеспечения. Директор модельного агентства отмечает:

    «Ребенок не голодал. У нее прекрасная конституция, она не нуждалась в диетах. Я знаю точно, что во время показа моделей кормили. Вообще, у нее не было проблем со здоровьем».

    Мать девочки собирает деньги, чтобы отправиться в Шанхай к дочери.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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