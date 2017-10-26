Юная модель из Перми впала в кому после показа в Шанхае

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Пермь, 26 октября. Молодая пермячка, участвовавшая в модельном показе в Шанхае, впала в кому.

По информации URA.RU со ссылкой на слова директора пермского модельного агентства «Great model» Эльвиры Зайцевой, осенью 2017 года 14-летняя девочка уехала на три месяца в Шанхай. В среду, 25 октября, во время показа у нее поднялась температура. Девочку незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент она находится в коме, ее жизнь поддерживают аппараты искусственного жизнеобеспечения. Директор модельного агентства отмечает:

«Ребенок не голодал. У нее прекрасная конституция, она не нуждалась в диетах. Я знаю точно, что во время показа моделей кормили. Вообще, у нее не было проблем со здоровьем».

Мать девочки собирает деньги, чтобы отправиться в Шанхай к дочери.