Бой между пермским журналистом и москвичом, ударившим репортера НТВ, перенесен

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Пермь, 26 октября. Поединок между пермским телевизионным журналистом Романом Четиным и москвичом Александром Орловым, ударившим корреспондента с НТВ, перенесен по инициативе Четина.

Напомним, Александр Орлов в день ВДВ ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения. Мужчину незамедлительно задержали и доставили в отделение полиции. После инцидента тележурналист из Перми Роман Четин через социальные сети сделал вызов Орлову на спарринг, тот согласился.

Изначально поединок планировался на 7 октября в Москве, но Орлов попал в больницу с алкогольной интоксикацией. Бой перенесли на 27 октября. Артур Якобсон, генеральный промоутер и спонсор боксерского поединка, заключил с Четиным контракт. Однако организаторы сообщили, что бой вновь перенесен на 10 ноября. Поединок будет проведен, по предварительной договоренности, в деловом центре «Москва-Сити».