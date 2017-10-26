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Бой между пермским журналистом и москвичом, ударившим репортера НТВ, перенесен
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    Бой между пермским журналистом и москвичом, ударившим репортера НТВ, перенесен

    16:40  26 Октября 2017  /обновлено: 16:45  26 Октября 2017
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    Бой между пермским журналистом и москвичом, ударившим репортера НТВ, перенесен

    Пермь, 26 октября. Поединок между пермским телевизионным журналистом Романом Четиным и москвичом Александром Орловым, ударившим корреспондента с НТВ, перенесен по инициативе Четина.

    Напомним, Александр Орлов в день ВДВ ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения. Мужчину незамедлительно задержали и доставили в отделение полиции. После инцидента тележурналист из Перми Роман Четин через социальные сети сделал вызов Орлову на спарринг, тот согласился.

    Изначально поединок планировался на 7 октября в Москве, но Орлов попал в больницу с алкогольной интоксикацией. Бой перенесли на 27 октября. Артур Якобсон, генеральный промоутер и спонсор боксерского поединка, заключил с Четиным контракт. Однако организаторы сообщили, что бой вновь перенесен на 10 ноября. Поединок будет проведен, по предварительной договоренности, в деловом центре «Москва-Сити».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #орлов #четин
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