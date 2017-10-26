Павел Миков утвержден на пост омбудсмена в Пермском крае

В Избранное

Пермь, 26 октября. Депутаты на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края согласовали кандидатуру Павла Микова на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

На прошедшем сегодня, 26 октября, пленарном заседании депутаты Заксобрания Пермского края поддержали выдвижение Микова на пост Уполномоченного по правам человека в регионе. Отмечается, что его кандидатура была согласована с федеральным Уполномоченным по правам человека.

Павла Микова в ходе тайного голосования поддержали 44 депутата, против его кандидатуры выступили 12 парламентариев. Он принес присягу и с этого момента вступил в новую должность, высказав пожелание об эффективной совместной работе.