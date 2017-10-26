Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми

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Пермь, 26 октября. Система пересадок будет введена в Перми с начала ноября по всей маршрутной сети трамваев и троллейбусов.

По сообщению МУП «Пермгорэлектротранс», система пересадок начнет функционировать с 1 ноября 2017 года, при этом схемы маршрутов будут соответствовать принятому распорядку движения. В МУП «Пермгорэлектротранс» поясняют:

«Любой пассажир сможет в течение 40 минут без дополнительной оплаты проезда пересаживаться как с трамвая на трамвай или с троллейбуса на троллейбус, так и с трамвая на троллейбус, а также с троллейбуса на трамвай».

Такое нововведение позволит пассажирам экономить время и подбирать удобные возможности пересадки в течение 40 минут с момента оплаты проезда у кондуктора или по валидатору.