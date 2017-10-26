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Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми
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    Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми

    14:07  26 Октября 2017
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    Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми

    Пермь, 26 октября. Система пересадок будет введена в Перми с начала ноября по всей маршрутной сети трамваев и троллейбусов.

    По сообщению МУП «Пермгорэлектротранс», система пересадок начнет функционировать с 1 ноября 2017 года, при этом схемы маршрутов будут соответствовать принятому распорядку движения. В МУП «Пермгорэлектротранс» поясняют:

    «Любой пассажир сможет в течение 40 минут без дополнительной оплаты проезда пересаживаться как с трамвая на трамвай или с троллейбуса на троллейбус, так и с трамвая на троллейбус, а также с троллейбуса на трамвай».

    Такое нововведение позволит пассажирам экономить время и подбирать удобные возможности пересадки в течение 40 минут с момента оплаты проезда у кондуктора или по валидатору.

    Автор: Ксения Пудовкина
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