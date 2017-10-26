Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми
Происшествия
Водитель из Прикамья пойдет под суд за смертельное ДТП с квадроциклом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель из Прикамья пойдет под суд за смертельное ДТП с квадроциклом

    13:53  26 Октября 2017
    34

    Водитель из Прикамья пойдет под суд за смертельное ДТП с квадроциклом

    Пермь, 26 октября. Мужчина на отечественном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения протаранил квадроцикл, пассажирка которого скончалась на месте, а водитель получил серьезные травмы и повреждения.

    По информации, предоставленной в ГУ МВД по Пермскому краю, трагический инцидент произошел 15 июля в поселке Гари. 26-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем отечественного автомобиля марки «Лада», он допустил столкновение с квадроциклом, двигавшемся в попутном направлении со стороны деревни Гари Добрянского района. 67-летняя пассажирка квадроцикла скончалась на месте от полученных травм, а 44-летний водитель получил серьезный вред здоровью и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.

    Водителя отечественного автомобиля обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть человека, и в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #пермь #квадроцикл
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        81
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        100
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4438
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        244