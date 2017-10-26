Водитель из Прикамья пойдет под суд за смертельное ДТП с квадроциклом

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Пермь, 26 октября. Мужчина на отечественном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения протаранил квадроцикл, пассажирка которого скончалась на месте, а водитель получил серьезные травмы и повреждения.

По информации, предоставленной в ГУ МВД по Пермскому краю, трагический инцидент произошел 15 июля в поселке Гари. 26-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем отечественного автомобиля марки «Лада», он допустил столкновение с квадроциклом, двигавшемся в попутном направлении со стороны деревни Гари Добрянского района. 67-летняя пассажирка квадроцикла скончалась на месте от полученных травм, а 44-летний водитель получил серьезный вред здоровью и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.

Водителя отечественного автомобиля обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть человека, и в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.