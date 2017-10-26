Столкнувшиеся иномарки протаранили дорожный бордюр в Перми

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Пермь, 26 октября. Две иномарки столкнулись сегодня утром в Перми.

Как сообщает Политэксперт, дорожно-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 26 октября, в центре города на пересечении улиц Попова и Ленина, поблизости от торгового центра «Айсберг». Два легковых автомобиля марок КIA и Mitsubishi столкнулись, от сильного удара иномарки вылетели с проезжей части на дорожный бордюр.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой помощи. Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту автомобильной аварии, выясняю обстоятельства и причины ДТП.