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Происшествия
Столкнувшиеся иномарки протаранили дорожный бордюр в Перми
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    Столкнувшиеся иномарки протаранили дорожный бордюр в Перми

    11:12  26 Октября 2017
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    Столкнувшиеся иномарки протаранили дорожный бордюр в Перми

    Пермь, 26 октября. Две иномарки столкнулись сегодня утром в Перми.

    Как сообщает Политэксперт, дорожно-транспортное происшествие случилось утром  в четверг, 26 октября, в центре города на пересечении улиц Попова и Ленина, поблизости от торгового центра «Айсберг». Два легковых автомобиля марок КIA и Mitsubishi столкнулись, от сильного удара иномарки вылетели с проезжей части на дорожный бордюр.

    На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и работники скорой помощи. Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту автомобильной аварии, выясняю обстоятельства и причины ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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