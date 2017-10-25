Пермские врачи рассказали, как спасали принимавшего стероиды колумбийца

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Пермь, 25 октября. Пермские врачи рассказали о лечении и последних днях жизни колумбийца, который умер в больнице города. Врачи сообщили, что смерть колумбийца кроется в его подготовке к соревнованиям по бодибилдингу.

Спортсмен принимал стероиды и мочегонные средства, норму дозировки этих препаратов он превышал в несколько раз.

«Исследование показало, что у пациента тяжелейшее поражение головного мозга из-за нехватки кислорода. Его незамедлительно подключили к аппарату искусственной почки», — цитирует «АиФ» главного врача больницы.

Напомним, сотрудники следственного комитета по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей».