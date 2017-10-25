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Нового начальника ГУФСИН представили в Пермском крае
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    Нового начальника ГУФСИН представили в Пермском крае

    18:05  25 Октября 2017
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    Нового начальника ГУФСИН представили в Пермском крае

    Пермь, 25 октября. Заместитель директора ФСИН России Рустам Степаненко представил сотрудникам ГУФСИН России по Пермскому краю нового начальника уголовно-исполнительной системы региона. Начальником стал генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев.

    Нового начальника Рустам Степаненко охарактеризовал как профессионала своего дела и человека, который положительно зарекомендовал себя на многих руководящих должностях. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

    Губернатор Пермского края Михаил Решетников уже поздравил нового начальника уголовно-исполнительной системы региона с назначением на должность и выразил уверенность в том, что традиции, которые свойственны уголовно-исполнительной системе Пермского края, будут не только сохранены, но и приумножены.

    На встрече губернатор, Рустам Степаненко и Владимир Андреев обсудили вопросы сотрудничества, а также взаимодействия с органами исполнительной власти.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермский край #гуфсин #владимир андреев
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