Пассажирский автобус врезался в столб в Перми

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Пермь, 25 октября. Пассажирский автобус №4 врезался в столб на улице Революции в Перми днем 25 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщают очевидцы, столкновение было сильным. У автобуса разбито лобовое стекло, смята передняя часть. Он врезался сперва в бордюр, а затем в столб напротив дома №7 по улице Революции, так как водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Сообщается, что по предварительным данным пострадали несколько пассажиров, однако официальной информации нет. На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Причины аварии и количество пострадавших уточняются.