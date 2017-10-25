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Пассажирский автобус врезался в столб в Перми
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    Пассажирский автобус врезался в столб в Перми

    15:53  25 Октября 2017
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    Пассажирский автобус врезался в столб в Перми

    Пермь, 25 октября. Пассажирский автобус №4 врезался в столб на улице Революции в Перми днем 25 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

    Как сообщают очевидцы, столкновение было сильным. У автобуса разбито лобовое стекло, смята передняя часть. Он врезался сперва в бордюр, а затем в столб напротив дома №7 по улице Революции, так как водитель превысил скорость и не справился с управлением.

    Сообщается, что по предварительным данным пострадали несколько пассажиров, однако официальной информации нет. На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

    Причины аварии и количество пострадавших уточняются.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #пермь
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