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В Пермском крае ребенок умер от СПИДа из-за отрицания матерью болезни
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    В Пермском крае ребенок умер от СПИДа из-за отрицания матерью болезни

    15:46  25 Октября 2017
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    Ребенок умер от СПИДа из-за отрицания болезни матерью в Пермском крае

    Пермь, 25 октября. Жительница Краснокамска, отрицавшая наличие у своего ребенка СПИДа, обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, женщина знала, что ее малолетний сын страдает опасным заболеванием. Ему необходимо было принимать лекарства и посещать врача, мать не исполняла свои родительские обязанности. По версии следствия, с июня 2014 года по август 2017 года женщина не контролировала прием медицинских препаратов ребенком, не водила на прием к врачу. Это способствовало прогрессированию болезни, в августе этого года ребенок умер.

    На данный момент уголовное дело направлено в суд.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #вич-спид #смерть по неосторожности
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