Колумбиец, получивший травму в спортзале, умер в пермской больнице

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Пермь, 24 октября. Выясняются обстоятельства гибели колумбийца, который получил травму в пермском фитнес клубе. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным следствия, гражданин Республики Колумбия скончался в пермской больнице 16 октября этого года. Сообщается, что мужчина получил травму в спортивном зале, расположенном в Мотовилихинском районе.

Как сообщают местные СМИ, 31-летний колумбиец умер от заражения крови и осложнений после травмы трицепса.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей». На данный момент, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, следователи допрашивают свидетелей и потерпевших, производят выемку медицинских документов и устанавливают обстоятельства случившегося.