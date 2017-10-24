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Колумбиец, получивший травму в спортзале, умер в пермской больнице
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    Колумбиец, получивший травму в спортзале, умер в пермской больнице

    20:31  24 Октября 2017
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    Колумбиец, получивший травму в спортзале, умер в пермской больнице

    Пермь, 24 октября. Выясняются обстоятельства гибели колумбийца, который получил травму в пермском фитнес клубе. Об этом сообщают местные СМИ.

    По данным следствия, гражданин Республики Колумбия скончался в пермской больнице 16 октября этого года. Сообщается, что мужчина получил травму в спортивном зале, расположенном в Мотовилихинском районе.

    Как сообщают местные СМИ, 31-летний колумбиец умер от заражения крови и осложнений после травмы трицепса.

    Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей». На данный момент, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, следователи допрашивают свидетелей и потерпевших, производят выемку медицинских документов и устанавливают обстоятельства случившегося.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #смерть #спортзал
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