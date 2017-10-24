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Два человека погибли в аварии в Пермском крае
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    Два человека погибли в аварии в Пермском крае

    19:53  24 Октября 2017
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    В результате аварии в Пермском крае погибли два человека

    Пермь, 24 октября. В результате дорожно-транспортного происшествия в Пермском крае погибли два человека. Об этом сообщается на официальном сайте ГИБДД по Пермскому краю.

    Авария произошла на автодороге Кукуштан-Чайковский около 14 часов 10 минут 24 октября. Со стороны поселка Кукуштан в сторону города Чайковский ехал автомобиль марки SsangYong. По предварительным данным водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с КАМАЗом. Погибшими стали водитель и пассажир SsangYong.

    На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

    Напомним, что на этой неделе в результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #пермский край
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