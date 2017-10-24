Два человека погибли в аварии в Пермском крае

В Избранное

Пермь, 24 октября. В результате дорожно-транспортного происшествия в Пермском крае погибли два человека. Об этом сообщается на официальном сайте ГИБДД по Пермскому краю.

Авария произошла на автодороге Кукуштан-Чайковский около 14 часов 10 минут 24 октября. Со стороны поселка Кукуштан в сторону города Чайковский ехал автомобиль марки SsangYong. По предварительным данным водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с КАМАЗом. Погибшими стали водитель и пассажир SsangYong.

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что на этой неделе в результате ДТП погиб пассажир автомобиля.