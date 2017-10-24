В Пермском крае появится гимн региона

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Пермь, 24 октября. Первый губернатор Пермского края Геннадий Игумнов на торжественном мероприятии, посвященном 230-летию Пермской городской думы, предложил утвердить песню «Мой Пермский край» в качестве официального гимна региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Песня «Мой пермский край» была представлена на молодежном марафоне в конце ноября — начале декабря 2003 года. Законопроект об утверждении официального гимна Пермского края будет внесен в законодательное собрание края в ближайшее время. Сообщается, что проект планируют рассмотреть в этом году.

Кроме этого первый губернатор Пермского края Геннадий Игумнов поздравил депутатов с 230-летием Пермской городской думы.