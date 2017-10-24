Юная «Рапунцель» из Перми попала в Книгу рекордов России
Пермь, 24 октября. Шестилетняя девочка Настя из Перми попала в Книгу рекордов России, отрастив самые длинные волосы в своей возрастной категории. Фотографию рекордсменки опубликовала КП-Пермь на своей странице в Twitter.
6-летняя «Рапунцель» из Перми попала в книгу рекордов https://t.co/TBWNvDcPic #кппермь #новости #дети #КнигаРекордов #волосы— КП-Пермь (@kpperm) October 24, 2017
«Длина волос в шесть лет у моей принцессы Рапунцель составляет 88 сантиметров. Прежний рекорд был у девочки 82 сантиметра», — цитирует URA.RU исполненную гордости маму девочки.
Сообщается, что в ближайшее время Настя получит специальный сертификат Книги рекордов России.
Как рассказала мамы рекордсменки, родители других детей часто спрашивают ее о том, как правильно ухаживать за волосами девочек, однако, по ее словам, «никакого особенного секрета нет», просто нужно использовать хорошие детские шампуни.
Отметим, что самые длинные волосы в мире имеет представительница Китая. С шевелюрой длиной более пяти с половиной метров она занесена в книгу рекордов Гиннесса.