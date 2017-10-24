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Юная «Рапунцель» из Перми попала в Книгу рекордов России
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    Юная «Рапунцель» из Перми попала в Книгу рекордов России

    16:07  24 Октября 2017
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    Юная «Рапунцель» из Перми попала в Книгу рекордов России

    Пермь, 24 октября. Шестилетняя девочка Настя из Перми попала в Книгу рекордов России, отрастив самые длинные волосы в своей возрастной категории. Фотографию рекордсменки опубликовала КП-Пермь на своей странице в Twitter.

    «Длина волос в шесть лет у моей принцессы Рапунцель составляет 88 сантиметров. Прежний рекорд был у девочки 82 сантиметра», — цитирует URA.RU исполненную гордости маму девочки.

    Сообщается, что в ближайшее время Настя получит специальный сертификат Книги рекордов России.

    Как рассказала мамы рекордсменки, родители других детей часто спрашивают ее о том, как правильно ухаживать за волосами девочек, однако, по ее словам, «никакого особенного секрета нет», просто нужно использовать хорошие детские шампуни.

    Отметим, что самые длинные волосы в мире имеет представительница Китая. С шевелюрой длиной более пяти с половиной метров она занесена в книгу рекордов Гиннесса.

    Автор: Федор Веснин
    #ребенок #пермь #рекорд #длинные волосы
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