Юная «Рапунцель» из Перми попала в Книгу рекордов России

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Пермь, 24 октября. Шестилетняя девочка Настя из Перми попала в Книгу рекордов России, отрастив самые длинные волосы в своей возрастной категории. Фотографию рекордсменки опубликовала КП-Пермь на своей странице в Twitter.

«Длина волос в шесть лет у моей принцессы Рапунцель составляет 88 сантиметров. Прежний рекорд был у девочки 82 сантиметра», — цитирует URA.RU исполненную гордости маму девочки.

Сообщается, что в ближайшее время Настя получит специальный сертификат Книги рекордов России.

Как рассказала мамы рекордсменки, родители других детей часто спрашивают ее о том, как правильно ухаживать за волосами девочек, однако, по ее словам, «никакого особенного секрета нет», просто нужно использовать хорошие детские шампуни.

Отметим, что самые длинные волосы в мире имеет представительница Китая. С шевелюрой длиной более пяти с половиной метров она занесена в книгу рекордов Гиннесса.