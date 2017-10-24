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Жительница Пермского края получила 3,5 года колонии за изнасилование бездомного
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    Жительница Пермского края получила 3,5 года колонии за изнасилование бездомного

    10:52  24 Октября 2017
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    Жительница Пермского края получила 3,5 года колонии за изнасилование бездомного

    Пермь, 24 октября. Жительнице города Чернушка Пермского края назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за действия сексуального характера в отношении мужчины без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

    Преступление произошло в августе 2016 года. Следствие установило, что женщина, зная, что бездомного на протяжении двух дней избивали, воспользовалась его беспомощным состоянием. Виновная совершила в отношении него действия сексуального характера, мужчина был обессилен и не мог оказать сопротивление.

    Жительница Чернушки сообщила, что у нее была личная неприязнь к мужчине.

    Автор: Дарья Смолина
    #пермь #проишествие
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