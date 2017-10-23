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Пермский адвокат получил два года колонии за мошенничество
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    Пермский адвокат получил два года колонии за мошенничество

    19:26  23 Октября 2017
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    Пермский адвокат получил два года колонии за мошенничество

    Пермь, 23 октября. Адвокат проведет два года в колонии общего режима за покушение на мошенничество в Перми.

    По информации пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, суд признал виновным адвоката, который требовал у подзащитного деньги, чтобы помочь ему избежать уголовной ответственности за преступление.

    Инцидент произошел 13 апреля 2017 года, мужчина вымогал у задержанного полицией жителя Пермского края 400 тысяч рублей. Адвокат обещал заплатить эти деньги сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков, чтобы задержанный мужчина избежал уголовной ответственности. 19 апреля во время передачи денежных средств мошенник был задержан сотрудниками ФСБ. Суд признал адвоката виновным в покушении на мошенничество и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд обязал его выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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