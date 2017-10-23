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Грузовой поезд насмерть сбил 15-летнего мальчика в Прикамье
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    Грузовой поезд насмерть сбил 15-летнего мальчика в Прикамье

    18:03  23 Октября 2017
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    Грузовой поезд насмерть сбил 15-летнего мальчика в Прикамье

    Пермь, 23 октября. Поезд насмерть сбил школьника вчера в Прикамье.

    Как рассказали в Приволжском следственным управлении на ­транспорте Следственного комитета РФ, трагический инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, около 13.35 дня на 1308 километре перегона «Чернушка — Трун» Горьковской железной дороги. Грузовой поезд не успел затормозить и насмерть сбил 15-летнего школьника из Чернушки.

    Известно, что машинист подал сигнал мальчику и начал резкое торможение. На место трагедии приехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится проверка по факту смертельного инцидента.

    Напомним, пожар произошел в Пермском крае, сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидировали источник возгорания в течение нескольких минут, но хозяйку квартиры спасти не удалось. Спасатели обнаружили 88-летнюю женщину без видимых признаков жизни.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #прикамье
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