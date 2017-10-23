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Пенсионерка погибла при пожаре в Пермском крае
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    Пенсионерка погибла при пожаре в Пермском крае

    14:28  23 Октября 2017
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    Пенсионерка погибла при пожаре в Пермском крае

    Пермь, 23 октября. Пенсионерка погибла во время пожара в одной из квартир в Пермском крае.

    По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел в субботу, 21 октября, в Суксуне Пермского края. Возгорание зафиксировано около шести часов вечера в квартире на третьем этаже, расположенной на улице Вишневой.

    Сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидировали источник возгорания в течение нескольких минут, но хозяйку квартиры спасти не удалось. Спасатели обнаружили 88-летнюю женщину без видимых признаков жизни. Установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с плитой. В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #пермь
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