Пенсионерка погибла при пожаре в Пермском крае

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Пермь, 23 октября. Пенсионерка погибла во время пожара в одной из квартир в Пермском крае.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел в субботу, 21 октября, в Суксуне Пермского края. Возгорание зафиксировано около шести часов вечера в квартире на третьем этаже, расположенной на улице Вишневой.

Сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидировали источник возгорания в течение нескольких минут, но хозяйку квартиры спасти не удалось. Спасатели обнаружили 88-летнюю женщину без видимых признаков жизни. Установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с плитой. В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.