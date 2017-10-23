Ботанический сад Пермского университета ушел под воду из-за прорыва трубы

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Пермь, 23 октября. Ботанический сад Пермского университета залило водой из прорванной трубы.

По информации пресс-службы Пермского государственного национального университета, территорию Ботанического сада, прилегающего к территории здания, затопило водой из прорванной трубы. Также отмечается, что вода распространилась по студенческому городку и скопилась вблизи территории исторического корпуса. В настоящее время воду перекрыли, специальная комиссия оценивает ущерб, который нанес потоп.

Напомним, пролетающую в небе МКС смогут увидеть жители Прикамья с 2 по 14 ноября. Это международный проект, в создании которого участвовало 14 государств: США, России, Японии, Канады, а также стран, входящих в Европейское космическое агентство. Управление МКС проходит из российского Королева и американского Хьюстона.