Жители Перми смогут наблюдать полет Международной космической станции
Пермь, 23 октября. Международная космическая станция, пролетающая в небе, будет видна на территории Пермского края больше десяти дней.
По информации Ura.ru со ссылкой на портал Heavens-Above, пролетающую в небе МКС смогут увидеть жители Прикамья с 2 по 14 ноября. Это международный проект, в создании которого участвовало 14 государств: США, России, Японии, Канады, а также стран, входящих в Европейское космическое агентство. Управление МКС проходит из российского Королева и американского Хьюстона. Пермский планетарий отмечает:
«Отличить МКС от других небесных объектов просто. Это очень яркая «звезда», которая равномерно движется с запада на восток. Весь путь по звёздному небу занимает у неё около пяти минут».