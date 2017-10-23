Жители Перми смогут наблюдать полет Международной космической станции

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Пермь, 23 октября. Международная космическая станция, пролетающая в небе, будет видна на территории Пермского края больше десяти дней.

По информации Ura.ru со ссылкой на портал Heavens-Above, пролетающую в небе МКС смогут увидеть жители Прикамья с 2 по 14 ноября. Это международный проект, в создании которого участвовало 14 государств: США, России, Японии, Канады, а также стран, входящих в Европейское космическое агентство. Управление МКС проходит из российского Королева и американского Хьюстона. Пермский планетарий отмечает: