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Женщина пропала в Перми после бурной ссоры с мужем
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    Женщина пропала в Перми после бурной ссоры с мужем

    14:41  22 Октября 2017
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    Женщина пропала в Перми после бурной ссоры с мужем

    Пермь, 22 октября. Жительница Перми пропала после ссоры с мужем, родственники обратились в полицию за помощью.

    Женщина ушла из дома 15 октября, повздорив с мужем и до сих пор не вернулась. 41-летняя Наталья Плотникова 17 октября сообщила родственникам с чужого телефона, что возвращается домой, но до сих пор о ее месте положения ничего не известно. Родственники женщины обратились в полицию, завтра, 23 октября, они подадут заявление о пропаже, как посоветовали сотрудники охраны правопорядка.

    Родные пропавшей просят всех, кто имеет информацию о настоящем местоположения женщины, сообщить в полицию. Дома маму ждет 14-летний ребенок. Женщина, когда уходила из дома, была одета в черную куртку, голубые джинсы, кроссовки. С собой она взяла бежевую сумку.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #поиски
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