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Пермские спасатели выловили из озера рыбака-неудачника
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    Пермские спасатели выловили из озера рыбака-неудачника

    13:53  22 Октября 2017  /обновлено: 13:55  22 Октября 2017
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    Пермские спасатели выловили из озера рыбака-неудачника

    Пермь, 22 октября. Рыбака, выпавшего из лодки на озере в Перми, спасли сотрудники МЧС.

    Инцидент произошел в субботу, 21 октября, на Диком озере в Кировском районе. 56-летний мужчина отправился на рыбалку, лодка, в которой он находился, случайно опрокинулась, сообщают местные СМИ. Мужчина не смог самостоятельно добраться до береговой линии, но ему удалось набрать номер матери и сообщить о происшествии.

    Женщина вызвала сотрудников МЧС и пояснила, что сын выпал из лодки в микрорайоне Оборино. Спасатели незамедлительно отправились на помощь рыбаку. Его обнаружили на топистой местности. Мужчина сильно замерз и обессилел, пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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