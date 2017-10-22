Пермские спасатели выловили из озера рыбака-неудачника

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Пермь, 22 октября. Рыбака, выпавшего из лодки на озере в Перми, спасли сотрудники МЧС.

Инцидент произошел в субботу, 21 октября, на Диком озере в Кировском районе. 56-летний мужчина отправился на рыбалку, лодка, в которой он находился, случайно опрокинулась, сообщают местные СМИ. Мужчина не смог самостоятельно добраться до береговой линии, но ему удалось набрать номер матери и сообщить о происшествии.

Женщина вызвала сотрудников МЧС и пояснила, что сын выпал из лодки в микрорайоне Оборино. Спасатели незамедлительно отправились на помощь рыбаку. Его обнаружили на топистой местности. Мужчина сильно замерз и обессилел, пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.