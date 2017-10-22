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Руководителя УК будут судить за рухнувшую кровлю дома в Прикамье
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    Руководителя УК будут судить за рухнувшую кровлю дома в Прикамье

    13:08  22 Октября 2017
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    Руководителя УК будут судить за рухнувшую кровлю дома в Прикамье

    Пермь, 22 октября. Руководитель управляющей организации ответит перед судом за обрушение кровли жилого дома в Пермском крае.

    Инцидент произошел 10 марта текущего года в доме №1, расположенном на улице Гагарина в поселке Скальный Чусовского района. Под тяжестью снега обрушилась крыша, пострадавших нет, но жители дома срочно покинули здание. Полиция установила, что управляющая компания не направляла сотрудников для осмотра кровли и своевременной ее очистки от снега.

    В отношении директора управляющей организации возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», подчеркнули в пресс-службе краевой прокуратуры. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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