Руководителя УК будут судить за рухнувшую кровлю дома в Прикамье

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Пермь, 22 октября. Руководитель управляющей организации ответит перед судом за обрушение кровли жилого дома в Пермском крае.

Инцидент произошел 10 марта текущего года в доме №1, расположенном на улице Гагарина в поселке Скальный Чусовского района. Под тяжестью снега обрушилась крыша, пострадавших нет, но жители дома срочно покинули здание. Полиция установила, что управляющая компания не направляла сотрудников для осмотра кровли и своевременной ее очистки от снега.

В отношении директора управляющей организации возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», подчеркнули в пресс-службе краевой прокуратуры. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы.