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Жительница Прикамья ударила ножом супруга во время пьяного конфликта
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    Жительница Прикамья ударила ножом супруга во время пьяного конфликта

    12:55  22 Октября 2017
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    Жительница Прикамья ударила ножом супруга во время пьяного конфликта

    Пермь, 22 октября. Женщина ударила ножом своего супруга во время разгоревшегося конфликта в Перми.

    Инцидент произошел в субботу, 21 октября, в Дзержинском районе. Пара распивала спиртные напитки у себя дома, после чего разгорелась ссора. Женщина взяла нож и ударила своего мужа, который после получения ножевого ранения был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовно дело. Следствие проводит проверку.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в Прикамье. Автомобиль марки «ВАЗ-2172», за рулем которого находился 27-летний водитель, врезался в бетонный столб. Мужчина не справился с управлением автомобиля. 22-летний пассажир отечественного авто скончался на месте от полученных трав.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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