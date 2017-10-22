Жительница Прикамья ударила ножом супруга во время пьяного конфликта

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Пермь, 22 октября. Женщина ударила ножом своего супруга во время разгоревшегося конфликта в Перми.

Инцидент произошел в субботу, 21 октября, в Дзержинском районе. Пара распивала спиртные напитки у себя дома, после чего разгорелась ссора. Женщина взяла нож и ударила своего мужа, который после получения ножевого ранения был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовно дело. Следствие проводит проверку.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в Прикамье. Автомобиль марки «ВАЗ-2172», за рулем которого находился 27-летний водитель, врезался в бетонный столб. Мужчина не справился с управлением автомобиля. 22-летний пассажир отечественного авто скончался на месте от полученных трав.