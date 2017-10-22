Пьяный водитель протаранил бетонный столб в Прикамье, пассажир скончался на месте

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Пермь, 22 октября. Пассажир автомобиля скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне в Прикамье.

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 21 октября, около полуночи в Чернушке. Автомобиль марки «ВАЗ-2172», за рулем которого находился 27-летний водитель, врезался в бетонный столб. Мужчина не справился с управлением автомобиля. 22-летний пассажир отечественного авто скончался на месте от полученных трав, водитель серьезно не пострадал. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения во время управления транспортным средством.

В настоящее время проводится проверка и собираются все материалы, которые будут переданы следствию.