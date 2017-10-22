Торговый центр в Перми эвакуирован из-за подозрительного предмета

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Пермь, 22 октября. Торговый центр «Радуга» эвакуирован в связи с угрозой взрыва в минувшую субботу в Перми.

По информации в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, персонал и покупатели были выведены из помещения торгового центра «Радуга» в минувшую субботу, 21 октября, около десяти часов вечера при содействии сотрудников уполномоченных органов. Кроме этого, проезд по улице Революции был закрыт. Территорию оцепили из-за подозрительного предмета, обнаруженного в здании торгового центра. По сообщению местного жителя в социальной сети, женщина в платке зашла в уборную, которая расположена на нижнем паркинге, и оставила там подозрительный предмет, похожий на фугас.

Специалисты, прибывшие на место, не обнаружили опасных предметов, отмечает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.