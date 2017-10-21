Оркестр musicAeterna поедет в тур по городам Пермского края

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Пермь, 21 октября. Художественный руководитель театра оперы и балета Пермского театра оперы и балета им П.И. Чайковского предложил губернатору региона организовать гастроли оркестра musicAeterna в нескольких городах Пермского края.

Были названы следующие города: Соликамск, Чердынь и Чайковский. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с худруком Пермского театра оперы и балета им П.И. Чайковского Теодором Курентзисом. Доступность постановок театра жителям края — стала одной из основных тем встречи.

«Выступлениями musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса наслаждаются в столицах Европы. Сейчас нужно сделать сделать так, чтобы у жителей Пермского края была такая возможность», — подчеркнул губернатор края.

На встрече обсуждались и другие вопросы. Подтвердились намерения властей построить новую сцену театра. Губернатор сообщил, что готов помочь театру в поисках площадок для хранения декораций до переезда театра.