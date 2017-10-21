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Пермь, 21 октября. На участке федеральной трассы Пермь — Екатеринбург в районе 34 км произошла авария с участием семи автомобилей, сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

Ранее сообщалось, что столкнулось около 20 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прикамье» Росавтодора, ДТП произошло около восьми часов вечера 20 октября. Автомобили были эвакуированы с проезжей части, и был обеспечен свободный проезд. Отмечается, что проезжую часть обработали противогололедными материалами.

«В настоящее время покрытие проезжей части сухое, на участке дежурит три единицы техники, готовые выйти на посыпку дороги в случае ухудшения погодных условий», — сообщает пресс-служба.

На данный момент на федеральных трассах Пермского края дежурят специальные машины, которые чистят дорогу. В дополнении к этому трассу регулярно обрабатывают противогололедными материалами.