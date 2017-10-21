Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Более 160 военных Минобороны РФ спасали российских детей в Сирии
Происшествия
В Росавтодоре уточнили число машин, столкнувшихся на трассе Пермь — Екатеринбург
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Росавтодоре уточнили число машин, столкнувшихся на трассе Пермь — Екатеринбург

    16:45  21 Октября 2017
    40

    На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулось 7 автомобилей, а не 20

    Пермь, 21 октября. На участке федеральной трассы Пермь — Екатеринбург в районе 34 км произошла авария с участием семи автомобилей, сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

    Ранее сообщалось, что столкнулось около 20 автомобилей.

    Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прикамье» Росавтодора, ДТП произошло около восьми часов вечера 20 октября. Автомобили были эвакуированы с проезжей части, и был обеспечен свободный проезд. Отмечается, что проезжую часть обработали противогололедными материалами.

    «В настоящее время покрытие проезжей части сухое, на участке дежурит три единицы техники, готовые выйти на посыпку дороги в случае ухудшения погодных условий», — сообщает пресс-служба.

    На данный момент на федеральных трассах Пермского края дежурят специальные машины, которые чистят дорогу. В дополнении к этому трассу регулярно обрабатывают противогололедными материалами.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #пермь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        1542
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        202
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        274
        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        0:48   21 Октября 2017
        339