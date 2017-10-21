Директора пермской турфирмы будут судить за кражу у клиентов 800 тыс. рублей

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Пермь, 21 октября. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководительницы туристической фирмы. Женщина обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По версии следствия, жительница Перми, являясь генеральным директором одной туристической компании, предоставляла своим клиентами туристические услуги, заключала с ними договор, забирала деньги, но не выполняла обязательства договора. Общий ущерб от ее деятельности составил более 800 тыс. рублей.

Напомним, что в середине октября районный суд Перми приговорил директора турфирмы к шести годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей. Владелица турфирмы украла у людей порядка 960 тыс. рублей.