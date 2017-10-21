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Около 20 автомобилей столкнулось на трассе Пермь — Екатеринбург
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    Около 20 автомобилей столкнулось на трассе Пермь — Екатеринбург

    10:04  21 Октября 2017
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    В результате массового ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулось около 20 автомобилей

    Пермь, 21 октября. На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург столкнулось около 20 машин, сообщают местные СМИ.

    Массовое ДТП произошло на 36 км автодороги у поселка Звездный. Очевидцы считают, что причиной массовой аварии стал гололед. На место происшествия выехали машины скорой помощи и инспекторы ДПС.

    «Сотрудниками ГИБДД был организован беспрепятственный проезд транспортных средств. В настоящее время проводится проверка по установлению причин автоаварий», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту «Ura.ru»

    Выясняются обстоятельства случившегося.

    Напомним, что вечером 19 октября произошло лобовое столкновение двух автомобилей в Индустриальном районе на улице Леонова. В аварии пострадали двое водителей.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #пермь
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