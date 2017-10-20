Пермского кондуктора обвиняют в неоказании помощи пассажирке

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Пермь, 20 октября. Жительница Перми, работавшая кондуктором, обвиняется в оставлении в опасности человека, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

По версии следствия, в январе этого года женщине в автобусе стало плохо, ее речь была невнятной, и она не могла двигаться. Когда автобус приехал на конечную остановку, женщина не вышла из автобуса, а на вопросы кондуктора не дала внятного ответа. Кондуктор решила, что женщина находится в алкогольном опьянении и не стала предпринимать никаких действий.

Обвиняемая вызвала скорую спустя полчаса, указав неверные данные местонахождения автобуса. По итогу потерпевшая, перенесшая инсульт, оставалась без медицинской помощи на протяжении двух часов. Женщину доставили в больницу, но спустя шесть дней она умерла.