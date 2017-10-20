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На крупном предприятии в Пермском крае произошел пожар
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    На крупном предприятии в Пермском крае произошел пожар

    16:51  20 Октября 2017
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    На крупном предприятии в Пермском крае произошел пожар

    Пермь, 20 октября. В Березниках Пермского края на предприятии «Азот» АО «Уралхим» произошел пожар в первой половине дня 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

    Пожарные приехали на место происшествия и организовали эвакуацию людей. По прибытии на место происшествия спасателям удалось выяснить, что происходит горение кабельной линии, питающей насосную станцию.

    Пожару был присвоен ранг №3. Локализовать его удалось за 36 минут, а спустя четыре минуты полностью его ликвидировать. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Для тушения пожара было использовано 15 единиц техники, а также задействованы 62 человека.

    Пострадавших и погибших нет. На данный момент устанавливаются ущерб и причина пожара.

    Сообщается, что министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун держит ситуацию на контроле.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #пермь
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