Восемь новых смотровых балконов появятся вдоль Камы в Перми

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Пермь, 20 октября. На набережной реки Кама в Перми появилась смотровая площадка, об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города.

Сообщается, что появятся восемь смотровых балконов вдоль реки. Балконы будут построены на участке от Соборной площади до Коммунального моста. Площадки будут сделаны из бетонных плит, облицованных гранитом, а ограждения изготовят из нержавеющей стали.

Также в городском управлении внешнего благоустройства отмечают, что ведутся работы и в подземном переходе с улицы Попова. Отремонтировали стены и лестницы. Также ведется работа по освещению и облицовке лестничных маршей и входных групп гранитом.