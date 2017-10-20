Жители Прикамья окрестили Пермь городом насилия

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Пермь, 20 октября. Жители Перми устроили настоящую дискуссию в социальных сетях о «насилии» в столице Прикамья.

В паблике социальной сети «ВКонтакте» развернулось обсуждение на тему «Пермь становится городом насилия». Один из пользователей сообщил, что в столице Пермского края пассажиров могут выбросить из маршруток, со счетов граждан спокойно списывают средства, а камеры видеонаблюдения не фиксируют факты преступлений.

Кроме того, жители города пожаловались на тяжелое финансовое положение.

«У нас же пять заводов, их них половина — банкроты, да супермаркеты с зарплатой в пятнашку», — цитирует слова автора поста Ura.Ru.

Некоторые пользователи поддержали мужчину, однако другие заявили, что в Перми живется так же, как и в других городах страны. Везде бывают проблемы, с которыми нужно справляться, считают они.

Третьи и вовсе решили заступиться за город, заявив, что критикуют все подряд только пенсионеры.