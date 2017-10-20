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Жители Прикамья окрестили Пермь городом насилия
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    Жители Прикамья окрестили Пермь городом насилия

    15:54  20 Октября 2017
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    Жители Прикамья окрестили Пермь городом насилия

    Пермь, 20 октября. Жители Перми устроили настоящую дискуссию в социальных сетях о «насилии» в столице Прикамья.

    В паблике социальной сети «ВКонтакте» развернулось обсуждение на тему «Пермь становится городом насилия». Один из пользователей сообщил, что в столице Пермского края пассажиров могут выбросить из маршруток, со счетов граждан спокойно списывают средства, а камеры видеонаблюдения не фиксируют факты преступлений.

    Кроме того, жители города пожаловались на тяжелое финансовое положение.

    «У нас же пять заводов, их них половина — банкроты, да супермаркеты с зарплатой в пятнашку», — цитирует слова автора поста Ura.Ru.

    Некоторые пользователи поддержали мужчину, однако другие заявили, что в Перми живется так же, как и в других городах страны. Везде бывают проблемы, с которыми нужно справляться, считают они.

    Третьи и вовсе решили заступиться за город, заявив, что критикуют все подряд только пенсионеры.

    «Основная проблема Перми — это нытики», — считают они.

    Автор: Алексей Громов
    #пермь #жалобы
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