Публичные слушания по проекту бюджета прошли в Перми
Пермь, 20 октября. В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг., сообщает пресс-служба правительства губернатора Пермского края.
Сообщается, что обсуждение бюджета удалось: состоялась продуктивная дискуссия и интересные вопросы. По словам председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Пермского края Елены Зырьяновой, механизм прохождения бюджета будет другим: первое чтение состоится на октябрьском заседании, второе — в ноября.
«Самое главное отличие бюджета 2018–2020 гг. от бюджетов прошлых лет заключается в том, что это не только социальный бюджет, но и бюджет развития. В эту трехлетку запланировано беспрецедентное увеличение расходов на инвестиции и на другие направления развития», — подчеркнула Елена Зырьянова.