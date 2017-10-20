Публичные слушания по проекту бюджета прошли в Перми

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Пермь, 20 октября. В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг., сообщает пресс-служба правительства губернатора Пермского края.

Сообщается, что обсуждение бюджета удалось: состоялась продуктивная дискуссия и интересные вопросы. По словам председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Пермского края Елены Зырьяновой, механизм прохождения бюджета будет другим: первое чтение состоится на октябрьском заседании, второе — в ноября.