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Две легковушки столкнулись в Перми: водители госпитализированы
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    Две легковушки столкнулись в Перми: водители госпитализированы

    20:34  19 Октября 2017
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    Две легковушки столкнулись в Перми: водители госпитализированы

    Пермь, 19 октября. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером в Перми, два человека пострадали.

    По информации пресс-службы краевой полиции, автомобильная авария произошла около шести часов вечера сегодня, 19 октября, в Индустриальном районе улице Леонова. Лобового столкновения не удалось избежать отечественным автомобилям марок «ВАЗ» и «Лада Гранта». От сильного удара машины смяло, и начался пожар.

    На место происшествия незамедлительного прибыли пожарные, полицейские и сотрудники скорой помощи. В МВД Пермского края пояснили, что пострадали двое водителей, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства жуткой аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пермь
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