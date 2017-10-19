Две легковушки столкнулись в Перми: водители госпитализированы

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Пермь, 19 октября. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером в Перми, два человека пострадали.

По информации пресс-службы краевой полиции, автомобильная авария произошла около шести часов вечера сегодня, 19 октября, в Индустриальном районе улице Леонова. Лобового столкновения не удалось избежать отечественным автомобилям марок «ВАЗ» и «Лада Гранта». От сильного удара машины смяло, и начался пожар.

На место происшествия незамедлительного прибыли пожарные, полицейские и сотрудники скорой помощи. В МВД Пермского края пояснили, что пострадали двое водителей, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства жуткой аварии.