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Политика
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Общество
Сотням жителей Перми без предупреждения отключили газ
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    Сотням жителей Перми без предупреждения отключили газ

    19:07  19 Октября 2017
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    Сотням жителей Перми без предупреждения отключили газ

    Пермь, 19 октября. Несколько жилых домов в Перми остались сегодня без подачи газа, в ситуацию вмешалась краевая инспекция Госжилнадзора и выявила причину отключения.

    По информации Политэксперта, сегодня, 19 октября, несколько сотен жителей Перми без предупреждения остались без газа. После многочисленных жалоб жильцов к коммунальщикам, в управляющие компании и в администрацию города, проверки начала госинспекция по жилищному надзору, после которых стало известно, что многие УК и ТСЖ не продлили срок договора с поставщиком газа. Компании после ряда сделанных предупреждений в адрес управляющих компаний, перекрыли подачу газа в дома.

    В настоящее время решается вопрос о восстановлении подачи газа в дома в самое ближайшее время.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #газ
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