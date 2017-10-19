Сотням жителей Перми без предупреждения отключили газ

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Пермь, 19 октября. Несколько жилых домов в Перми остались сегодня без подачи газа, в ситуацию вмешалась краевая инспекция Госжилнадзора и выявила причину отключения.

По информации Политэксперта, сегодня, 19 октября, несколько сотен жителей Перми без предупреждения остались без газа. После многочисленных жалоб жильцов к коммунальщикам, в управляющие компании и в администрацию города, проверки начала госинспекция по жилищному надзору, после которых стало известно, что многие УК и ТСЖ не продлили срок договора с поставщиком газа. Компании после ряда сделанных предупреждений в адрес управляющих компаний, перекрыли подачу газа в дома.

В настоящее время решается вопрос о восстановлении подачи газа в дома в самое ближайшее время.