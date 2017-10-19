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Новые главы администраций назначены в трех районах Перми
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    Новые главы администраций назначены в трех районах Перми

    16:40  19 Октября 2017
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    Новые главы администраций назначены в трех районах Перми

    Пермь, 19 октября. Новые главы администраций назначены в Свердловском и Кировском районах Перми.

    По сообщению мэрии города, изменения произошли в руководстве администраций районов по инициативе главы Перми Дмитрия Самойлова. На пост главы Кировского района назначен Владимир Хлебников, руководивший до этого контрольно-аналитическим департаментом администрации Перми. В свою очередь, новым руководителем в Свердловском районе станет Андрей Усов, он ранее занимал пост заместителя главы администрации Перми. Вячеслав Торчинский, исполнявший обязанности руководителя Свердловского района, переходит на должность Усова.

    Кроме этого, Лидия Королева отныне будет заниматься вопросами общественного самоуправления и межнациональных отношений, находясь на посту заместителя главы администрации города.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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