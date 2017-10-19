Стало известно, когда откроются прямые авиарейсы из Перми в Минеральные Воды

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Пермь, 19 октября. Рейс из Перми в Минеральные Воды Ставропольского края будет внесен в расписание пермского аэропорта в начале ноября.

Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино, вылеты из Перми в Минеральные Воды начнут осуществляться с 4 ноября. Организовывать перелеты будет авиакомпания «Саратовские авиалинии». Рейсы из аэропорта Перми будут осуществляться раз в неделю по субботам на авиалайнерах АН-148-100, вместимость которых составляет 83 человека.

Минимальная сумма тарифа составит около 5 640 рублей. Рейс субсидируется правительством Пермского края, на эти цели в текущем году выделено более 60 млн рублей.