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Стало известно, когда откроются прямые авиарейсы из Перми в Минеральные Воды
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    Стало известно, когда откроются прямые авиарейсы из Перми в Минеральные Воды

    13:54  19 Октября 2017  /обновлено: 13:54  19 Октября 2017
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    Стало известно, когда откроются прямые авиарейсы из Перми в Минеральные Воды

    Пермь, 19 октября. Рейс из Перми в Минеральные Воды Ставропольского края будет внесен в расписание пермского аэропорта в начале ноября.

    Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино, вылеты из Перми в Минеральные Воды начнут осуществляться с 4 ноября. Организовывать перелеты будет авиакомпания «Саратовские авиалинии». Рейсы из аэропорта Перми будут осуществляться раз в неделю по субботам на авиалайнерах АН-148-100, вместимость которых составляет 83 человека.

    Минимальная сумма тарифа составит около 5 640 рублей. Рейс субсидируется правительством Пермского края, на эти цели в текущем году выделено более 60 млн рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь #минеральные воды
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