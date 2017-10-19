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Экс-директора пермской управляющей компании будут судить за хищение свыше 25 млн рублей
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    Экс-директора пермской управляющей компании будут судить за хищение свыше 25 млн рублей

    12:55  19 Октября 2017
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    Экс-директора пермской управляющей компании будут судить за хищение свыше 25 млн рублей

    Пермь, 18 октября. Уголовное дело составлено в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в присвоении 24 миллионов рублей.

    По информации ГУ МВД по Пермскому краю, экс-директор управляющей компании растратил деньги, которые которые компания должна была передать ресурсноснабжающей организации за отопление, но поставщик тепловой энергии получил только часть суммы. Кроме этого, по версии следствия, обвиняемый приобрел у своей организации в свою же собственность нежилое помещение и продал сыну автомобиль, люксовый внедорожник, принадлежащий управляющей компании. Общий ущерб составил 24,6 миллионов рублей.

    В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пермь
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