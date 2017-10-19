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Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковых авто в Перми
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    Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковых авто в Перми

    10:52  19 Октября 2017  /обновлено: 10:52  19 Октября 2017
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    Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковых авто в Перми

    Пермь, 19 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду утром в Перми, есть пострадавшие.

    Как сообщает МВД Прикамья, автомобильная авария зафиксирована в среду, 18 октября, в утреннее время суток на шоссе Космонавтов. Автомобиль марки «ГАЗ-3110», за рулем которого находился 47-летний мужчина, двигался со стороны улицы Промышленная в направлении деревни Ванюки. Водитель нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Hyundai solaris» под управлением 21-летнего молодого человека.

    Водитель «Волги» и его пассажир получили травмы различной степени. Также пострадал и водитель иномарки. Три человека доставлены сотрудниками скорой помощи в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства и причины аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пермь
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