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Суд отправил в колонию на 22 года организатора наркобизнеса в Пермском крае
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    Суд отправил в колонию на 22 года организатора наркобизнеса в Пермском крае

    8:25  19 Октября 2017
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    Суд отправил в колонию на 22 года организатора наркобизнеса в Пермском крае

    Пермь, 19 октября. Березниковский городской суд Пермского края приговорил к 22 годам лишения свободы и штрафу в размере один миллион рублей организатора банды по сбыту наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

    Согласно данным ведомства, суд также вынес приговор участникам преступной группировки.

    По информации следствия, уроженец Таджикистана организовал сообщество, которое состояло из трех организованных групп. Банда совершала преступления по четкой схеме и поставляла крупную партию героина в Пермский край. Каждая из трех групп контролировала отдельную территорию. Наркотики продавались в Березниках, Александровске и Горнозаводске. Полиция задержала злоумышленников в начале 2016 года. Во время обысков нашли свыше 13,5 килограмма героина.

    Суд приговорил организатора наркобизнеса к 22 годам колонии особого режима и штрафу в один миллион рублей. Сообщники получили срок от 12,5 до 17 лет. 

    Суд отправил в колонию на 22 года организатора наркобизнеса в Пермском крае

    Автор: Алия Садыкова
    #суд #пермский край #героин #наркотики
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